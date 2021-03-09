В Тюменской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

За сутки в Тюменской области выявили 76 случаев COVID-19. Выздоровели 85 человек.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших достигло 32 041. Выписаны 30 224 пациента.

Под медицинским наблюдением находятся 6156 человек.

Также стало известно, что в Волгоградской области за минувшие сутки выявили 145 случаев COVID-19. Выздоровели 126 жителей, передаёт novostivolgograda.ru со ссылкой на данные регионального оперштаба.

Всего в области зарегистрировано 50 820 случаев коронавируса. Выписаны 48 603 человека.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.