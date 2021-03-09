В Ростовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Ростовской области выявили 262 случая инфицирования COVID-19. Выписаны 273 пациента.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на правительство региона.

Всего с начала пандемии зарегистрированы 75 490 заболевших. Выздоровели 66 189 человек.

В стационарах проходят лечение 1658 пациентов.

Против коронавируса были вакцинированы более 93 тыс. жителей.

Также стало известно, что в Татарстане за минувшие сутки выявили 51 случай COVID-19, передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего в республике зарегистрированы 18 435 заболевших. Выздоровели 15 029 человек, в том числе один — за минувшие сутки.

Вакцинацию прошли 93 594 жителя, из них 38 582 получили второй компонент.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.