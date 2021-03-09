В СПЧ прокомментировали закон о запрете высаживать детей из транспорта
- AFP
«Давайте дождёмся того, чтобы появились прецеденты и стало понятно перевозчикам, кондукторам, что за это наказывают, за высаживание детей. Чтобы люди поняли, что этого делать нельзя», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Фадеев призвал не давать за подобные правонарушения реальные сроки.
Закон, который запрещает высаживать детей из транспорта за безбилетный проезд, вступил в силу в России.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области завели уголовное дело из-за высаженной из автобуса девочки.