В Краснодарском крае оценили ситуацию с COVID-19
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Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на региональный оперштаб.
Всего с начала пандемии в регионе заболели 39 707 жителей. Выписаны 34 618.
Также стало известно, что в Томской области за последние 24 часа выявлено 32 случая заболевания COVID-19, передаёт kp.ru со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф.
Всего в регионе с начала пандемии заболели 30 620 человек. Выздоровели 28 930, в том числе 74 — за последние сутки.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.