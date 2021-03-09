В Краснодарском крае оценили ситуацию с COVID-19

В Краснодарском крае за сутки зарегистрировали 137 случаев инфицирования COVID-19.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 39 707 жителей. Выписаны 34 618.

Также стало известно, что в Томской области за последние 24 часа выявлено 32 случая заболевания COVID-19, передаёт kp.ru со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе с начала пандемии заболели 30 620 человек. Выздоровели 28 930, в том числе 74 — за последние сутки.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.