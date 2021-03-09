Врач рассказал о механизме иммунной защиты организма после COVID-19

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Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов высказал мнение, что количество антител к коронавирусу SARS-CoV-2, образовавшихся в организме после вакцинации или перенесённого заболевания, фактически не имеет значения для оценки того, насколько защищён человек.
Врач рассказал о механизме иммунной защиты организма после COVID-19
  • РИА Новости

Измерять количество антител после прививки не имеет никакого смысла, уточнил врач-иммунолог в беседе с радиостанцией Sputnik.

«После вакцинации измерять титр антител вообще не имеет смысла, всё равно это никак не повлияет, иммунный ответ есть, защита всё равно есть, и её никак не усилить», — считает он.

Со временем выработка антител сокращается, но это не означает, что организм становится беззащитным, считает эксперт.

«Если нет контакта с вирусом, вируса в организме нет, выработка антител сокращается. Так устроен организм, невозможно представить, что все антитела ко всем микробам, с которыми мы контактируем, постоянно были бы в высоком титре. Но остаются клетки памяти, которые при повторном контакте с вирусом резко активизируются, причём в течение двух суток, а не в течение трёх недель, как при первом контакте. И уже активирована иммунная система, и она губит вирусы при повторном контакте за два-три дня, максимум», — пояснил он.

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