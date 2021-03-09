Эксперт рассказала о правилах употребления свежей зелени

Начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева рассказала, что покупная зелень может содержать опасные вещества.

«Требования по санитарно-химическим показателям — это содержание токсичных элементов, которые поступают из почвы в саму продукцию и накапливаются в ней. В прошлом году у нас 1,1% продукции не соответствовало требованиям, и прежде всего несоответствие отмечалось по повышенному содержанию нитратов. Если зелень выращивается в необорудованных теплицах, где не соблюдаются требования безопасности, то в этой зелени могут обнаруживаться яйца гельминтов, которые, попадая в организм, могут вызвать заболевания — гельминтоз, аскаридоз», — пояснила Надежда Раева в эфире радиостанции Sputnik.

Очень важна правильная обработка зелени, отметила специалист Роспотребнадзора. Она напомнила, что необходимо промывать её проточной водой или даже обдавать кипятком. Чтобы избавиться от возможного содержания токсичных элементов, зелень желательно замочить с солью или уксусом.

Специалист отметила, что употребление зелени в пределах 100—150 г в день полезно, если у человека нет индивидуальной непереносимости или серьёзных хронических заболеваний.

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