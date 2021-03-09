В Петербурге прокомментировали ситуацию с коронавирусом

В Санкт-Петербурге прокомментировали ситуацию с коронавирусом.

«Количество больных за неделю, обратившихся за помощью с лабораторно подтверждённым COVID-19, составило 7914 человек. Рост по отношению к прошлой неделе (было 5627 обращений) составил 40,64%», — сообщает kp.ru со ссылкой на данные Межведомственного городского координационного совета.

При этом количество выздоровевших за неделю выросло на 33,44%. А число наблюдаемых медиками пациентов с коронавирусом снизилось на 17,5%.

В больницах на данный момент развёрнуто 6924 койки, из них свободны 1845 (26,7%).

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.