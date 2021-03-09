В Госдуме прокомментировали идею ограничить рекламу фастфуда

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение ограничить рекламу фастфуда в России.

«Общественные точки быстрого питания тоже имеют право на существование, это один из видов деятельности, и запретить им — это значит нарушить основополагающие принципы конкуренции. Даже если мы считаем, что что-то в избыточном количестве вредно для нашего организма, с таким же успехом можно запретить в том числе рекламу тортов, пирожных, острой еды… Если вы любите иногда забежать в ресторан быстрого питания, и съесть что-то такое из фастфуда, то ничего страшного в этом нет. Вот если вы становитесь приверженцем такого образа жизни и постоянно этим пользуетесь, тогда это, конечно, вызывает вопросы, но, наверное, не через рекламу это нужно решать», — пояснила депутат.

Она добавила, что сегодня достаточно много телепередач и информации о том, как правильно питаться, как вести здоровый образ жизни, и, по её мнению, «каждый сам может разобраться».

Ранее сообщалось, что директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил ограничить рекламу фастфуда в России.

Подробнее — в материале RT.