В Томской области рассказали о ситуации с коронавирусом

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В Томской области за сутки выявлено 36 случаев заболевания COVID-19.
В Томской области рассказали о ситуации с коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе с начала пандемии заболели 30 588 человек. Выздоровели 28 856, в том числе 91 — за последние сутки.

Также стало известно, что в Ульяновской области за сутки зафиксировали 103 случая коронавирусной инфекции, передаёт mosaica.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Выздоровели за последние 24 часа 108 жителей.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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