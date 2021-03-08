Диетолог рассказала, кому вредны блины

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Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, кому вредны блины.
Диетолог рассказала, кому вредны блины
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«Противопоказанием является наличие в стадии обострения таких заболеваний, как панкреатит, холецистит (даже бескаменный и тем более каменный), язвенная болезнь желудка и, безусловно, первые недели обострения гастрита», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, блины — это свежая выпечка и они вызывают высокое напряжение ферментных систем.

Как считает эксперт, не стоит увлекаться блинами и тем, кто не жалуется на здоровье.

«Не нужно есть блины с пылу с жару, нужно дать им остыть, горячая выпечка — очень тяжёлая для желудка. Лучше не добавлять большое количество масла в тесто, не промасливать блины при жарке, большое количество жиров способствует нарушению пищеварения, возможно обострение заболеваний», — пояснила Дианова.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова в беседе с Nation News рассказала, как отказаться от вечерних и ночных перекусов.

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