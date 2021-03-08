Ipsos провёл опрос среди россиян о «неоправданно высоких» зарплатах

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Россияне в рамках опроса исследовательской компании Ipsos рассказали, чьи зарплаты считают неоправданно завышенными. Так, по результатам исследования, в список подобных профессий вошли политики и банкиры, о них высказались 79% и 61% опрошенных.
Ipsos провёл опрос среди россиян о «неоправданно высоких» зарплатах
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Всего в исследовании приняли участие 20,5 тыс. человек из 28 стран. Выборка в России составила около 500 человек, пишет РБК.

Зарплаты политиков и банкиров сочли слишком высокими не только в России, но и в мире, такой вариант ответа выбрали 74% и 41%.

Также россияне включили в список профессий с неоправданно высокой зарплатой полицейских (25%) и программистов (14%).

При этом слишком маленькую зарплату, по мнению опрошенных, в стране получают социальные работники, например, те, кто помогает людям с ограниченными возможностями или пожилым людям (71%).

Также среди работников, кому платят недостаточно, назвали медсестёр (70%) и представителей сферы по присмотру и уходу за детьми (69%), о недостаточной зарплате учителей высказались 63% опрошенных.

В феврале Росстат сообщил, что реальные зарплаты в России в 2020 году выросли на 2,5%.

По данным сервиса «Работа.ру», Москва и Санкт-Петербург стали городами с самыми высокими зарплатными ожиданиями по вакансиям.

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