В России выявили 10 595 случаев коронавируса за сутки
- РИА Новости
Всего в России с начала эпидемии подтверждено 4 322 776 случаев COVID-19.
За сутки умерли 368 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончался 441 пациент. Общее число летальных исходов — 89 094.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 3 911 924 пациента. За сутки выздоровели 11 576 человек, накануне — 15 027.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране отмечается устойчивая динамика снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией.
URA.RU сообщало, что профессор института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский дал прогноз относительно пандемии в России.