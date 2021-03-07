В России выявили 10 595 случаев коронавируса за сутки

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В России в течение суток выявлено 10 595 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Накануне стало известно о 11 022 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
В России выявили 10 595 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Всего в России с начала эпидемии подтверждено 4 322 776 случаев COVID-19.

За сутки умерли 368 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончался 441 пациент. Общее число летальных исходов — 89 094.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 3 911 924 пациента. За сутки выздоровели 11 576 человек, накануне — 15 027.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране отмечается устойчивая динамика снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией.

URA.RU сообщало, что профессор института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский дал прогноз относительно пандемии в России.

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