Губернатор Петербурга рассказал о состоянии после вакцинации от COVID-19
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«Седьмой день после прививки, чувствую себя хорошо. Видите, даже на рабочем месте. Рекомендовал бы всем привиться. У нас нет другого пути, кроме как соблюдать санитарные нормы и вакцинироваться», — приводят «Невские новости» его слова.
Ранее Беглов заявил, что сделал прививку от COVID-19.
По его данным, в рамках кампании по вакцинации от коронавируса в Петербурге работают 129 прививочных пунктов и десять мобильных бригад.