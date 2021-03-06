Губернатор Петербурга рассказал о состоянии после вакцинации от COVID-19

Короткая ссылка
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что чувствует себя хорошо после прививки от коронавирусной инфекции COVID-19.
Губернатор Петербурга рассказал о состоянии после вакцинации от COVID-19
  • © пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

«Седьмой день после прививки, чувствую себя хорошо. Видите, даже на рабочем месте. Рекомендовал бы всем привиться. У нас нет другого пути, кроме как соблюдать санитарные нормы и вакцинироваться», — приводят «Невские новости» его слова.

Ранее Беглов заявил, что сделал прививку от COVID-19.

По его данным, в рамках кампании по вакцинации от коронавируса в Петербурге работают 129 прививочных пунктов и десять мобильных бригад.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить