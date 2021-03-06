Губернатор Петербурга рассказал о состоянии после вакцинации от COVID-19

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что чувствует себя хорошо после прививки от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Седьмой день после прививки, чувствую себя хорошо. Видите, даже на рабочем месте. Рекомендовал бы всем привиться. У нас нет другого пути, кроме как соблюдать санитарные нормы и вакцинироваться», — приводят «Невские новости» его слова.

Ранее Беглов заявил, что сделал прививку от COVID-19.

По его данным, в рамках кампании по вакцинации от коронавируса в Петербурге работают 129 прививочных пунктов и десять мобильных бригад.