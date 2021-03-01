Губернатор Петербурга сообщил о прохождении вакцинации от коронавируса
- РИА Новости
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».
«Сегодня вакцинировался... Следующая прививка через три недели. Буду вести дневник наблюдения за состоянием здоровья», — написал он.
Губернатор добавил, что чувствует себя отлично.
По словам Беглова, в настоящий момент в Петербурге работает 129 прививочных пунктов, десять мобильных бригад, из которых пять — в торговых центрах.
Ранее сообщалось, что в Петербурге на треть снизилось число новых случаев COVID-19.