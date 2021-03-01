Губернатор Петербурга сообщил о прохождении вакцинации от коронавируса

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.
Губернатор Петербурга сообщил о прохождении вакцинации от коронавируса
  • РИА Новости

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

«Сегодня вакцинировался... Следующая прививка через три недели. Буду вести дневник наблюдения за состоянием здоровья», — написал он.

Губернатор добавил, что чувствует себя отлично.

По словам Беглова, в настоящий момент в Петербурге работает 129 прививочных пунктов, десять мобильных бригад, из которых пять — в торговых центрах.

Ранее сообщалось, что в Петербурге на треть снизилось число новых случаев COVID-19.

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