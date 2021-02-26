В Петербурге на треть снизилось число новых случаев COVID-19

За неделю в Петербурге за медицинской помощью обратились на 30% меньше пациентов с подтверждённым COVID-19. На 33% сократилось число госпитализаций.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на данные межведомственного городского координационного совета.

Уточняется, что большую часть новых стационарных больных составляют люди старше 70 лет или пациенты с хроническими заболеваниями.

В городе свободно 2408 коек для пациентов с коронавирусом, что составляет 31% от общего числа.

Приём пациентов ведётся в 16 взрослых и двух детских стационарах.

Павильон в «Ленэкспо», где было развёрнуто 295 коек для пациентов с COVID-19, прекратил работу 25 февраля.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.