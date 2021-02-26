В Петербурге на треть снизилось число новых случаев COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на данные межведомственного городского координационного совета.
Уточняется, что большую часть новых стационарных больных составляют люди старше 70 лет или пациенты с хроническими заболеваниями.
В городе свободно 2408 коек для пациентов с коронавирусом, что составляет 31% от общего числа.
Приём пациентов ведётся в 16 взрослых и двух детских стационарах.
Павильон в «Ленэкспо», где было развёрнуто 295 коек для пациентов с COVID-19, прекратил работу 25 февраля.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.