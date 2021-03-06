Почти 70% медиков в России ежегодно прививаются от гриппа
- © Сергей Киселев
- АГН «Москва»
Специалист отметил, что министерство недавно провело исследование и на данный момент анализирует его результаты.
«Но вот доля врачей, привившихся против гриппа за два эпидемических сезона — прошлый и этот год, на фоне пандемии коронавирусной инфекции, и мы видим, что доля ответивших, что они привиты против гриппа, — 68,2% (вариант «Да, прививаемся ежегодно» в презентации Брико. — RT)», — приводит ТАСС его слова.
Ранее Брико заявил, что в России в 2020 году выявили более 2,7 млн случаев внебольничной пневмонии.
По его информации, этот показатель почти в четыре раза выше средних данных прошлых лет.