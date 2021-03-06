Почти 70% медиков в России ежегодно прививаются от гриппа

Более двух третей российских медицинских работников ежегодно ставят прививку от гриппа. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России академик РАН Николай Брико.

Специалист отметил, что министерство недавно провело исследование и на данный момент анализирует его результаты.

«Но вот доля врачей, привившихся против гриппа за два эпидемических сезона — прошлый и этот год, на фоне пандемии коронавирусной инфекции, и мы видим, что доля ответивших, что они привиты против гриппа, — 68,2% (вариант «Да, прививаемся ежегодно» в презентации Брико. — RT)», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Брико заявил, что в России в 2020 году выявили более 2,7 млн случаев внебольничной пневмонии.

По его информации, этот показатель почти в четыре раза выше средних данных прошлых лет.