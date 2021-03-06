Почти 70% медиков в России ежегодно прививаются от гриппа

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Более двух третей российских медицинских работников ежегодно ставят прививку от гриппа. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России академик РАН Николай Брико.
Почти 70% медиков в России ежегодно прививаются от гриппа
  • © Сергей Киселев
  • АГН «Москва»

Специалист отметил, что министерство недавно провело исследование и на данный момент анализирует его результаты.

«Но вот доля врачей, привившихся против гриппа за два эпидемических сезона — прошлый и этот год, на фоне пандемии коронавирусной инфекции, и мы видим, что доля ответивших, что они привиты против гриппа, — 68,2% (вариант «Да, прививаемся ежегодно» в презентации Брико. — RT)», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Брико заявил, что в России в 2020 году выявили более 2,7 млн случаев внебольничной пневмонии.

По его информации, этот показатель почти в четыре раза выше средних данных прошлых лет.

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