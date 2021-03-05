Эпидемиолог рассказал о статистике внебольничной пневмонии в России

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Заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико рассказал о статистике внебольничной пневмонии в России.
Эпидемиолог рассказал о статистике внебольничной пневмонии в России
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В представленных им на V Национальной ассамблее «Защищённое поколение» в рамках XIII Конгресса педиатров России с международным участием данных говорится, что «в 2011—2019 годах ежегодно регистрировалось порядка 580 тыс. случаев внебольничной пневмонии в год. В 2020 году было зарегистрировано 2 млн 724 тыс. случаев».

«Свежая информация, официальные данные — резкое увеличение числа пневмоний. В 2020 году почти в четыре раза больше было зарегистрировано пневмоний, чем в предшествующие годы», — цитирует ТАСС Брико.

Он отметил, что «внебольничная пневмония, бактериальная этиология — среди детей снижение, а среди взрослых рост».

«Пневмококковой (пневмонией. — RT) — тенденция к росту заболеваемости среди детей на фоне хорошего, в общем-то, охвата вакцинацией», — добавил эпидемиолог.

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.

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