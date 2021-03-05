Перевод на удалёнку работников от 65 лет станет рекомендательным

В России перевод на дистанционный режим работы людей в возрасте 65 лет и старше с 1 апреля становится рекомендательным. Об этом свидетельствует постановление правительства.

«Рекомендовать работодателям, исходя из складывающейся обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удалённую) работу в соответствии с трудовым законодательством России», — говорится в документе.

Постановление вступает в силу с 1 апреля.

Как ранее рассказал заммэра Москвы, власти города планируют в случае сохранения нынешней ситуации с коронавирусом минимизировать карантинные ограничения к лету.

Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал очень взвешенно подходить к вопросу о снятии введённых ограничений.