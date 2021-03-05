Перевод на удалёнку работников от 65 лет станет рекомендательным
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«Рекомендовать работодателям, исходя из складывающейся обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удалённую) работу в соответствии с трудовым законодательством России», — говорится в документе.
Постановление вступает в силу с 1 апреля.
Как ранее рассказал заммэра Москвы, власти города планируют в случае сохранения нынешней ситуации с коронавирусом минимизировать карантинные ограничения к лету.
Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал очень взвешенно подходить к вопросу о снятии введённых ограничений.