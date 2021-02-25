Власти Москвы надеются к лету минимизировать карантинные ограничения
- РИА Новости
«Мы надеемся, что при сохранении текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции нам удастся к лету прийти к минимальным ограничениям, которые могут остаться», — цитирует ТАСС Ефимова.
Он уточнил, что большинство ограничений по культурно-массовым мероприятиям уже сняты.
«Мы видим постепенное восстановление и количества посетителей, и, соответственно, выручки этих предприятий за последний месяц», — добавил заммэра.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что столичные ЗАГСы сняли карантинные ограничения, введённые из-за коронавирусной инфекции.