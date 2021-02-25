Власти Москвы надеются к лету минимизировать карантинные ограничения

Власти Москвы планируют в случае сохранения нынешней ситуации с коронавирусом минимизировать карантинные ограничения к лету, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.

«Мы надеемся, что при сохранении текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции нам удастся к лету прийти к минимальным ограничениям, которые могут остаться», — цитирует ТАСС Ефимова.

Он уточнил, что большинство ограничений по культурно-массовым мероприятиям уже сняты.

«Мы видим постепенное восстановление и количества посетителей, и, соответственно, выручки этих предприятий за последний месяц», — добавил заммэра.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что столичные ЗАГСы сняли карантинные ограничения, введённые из-за коронавирусной инфекции.