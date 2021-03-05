В автобусах и электричках Подмосковья 8 марта прозвучат поздравления от известных артистов

В автобусах и электричках Московской области 8 марта прозвучат поздравления от известных артистов.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минтранса региона.

На станциях и в пригородных поездах можно будет услышать пожелания от Михаила Боярского, Валерия Сюткина, Леонида Агутина, Дмитрия Маликова.

На станциях и вокзалах «Мострансавто» будут дарить цветы, а сами автобусы украсят плакатами и воздушными шарами.

В зданиях аэропорта Шереметьево можно будет услышать стихи Александра Пушкина в исполнении актёра Анатолия Белого. В аэропорту Домодедово запланирована трансляция поздравлений на экранах, интерактивная фотозона и видеооткрытки.

Ранее, как сообщало URA.RU, актриса Инна Чурикова рассказала о лучших подарках на 8 Марта.