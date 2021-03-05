В автобусах и электричках Подмосковья 8 марта прозвучат поздравления от известных артистов

Короткая ссылка
В автобусах и электричках Московской области 8 марта прозвучат поздравления от известных артистов.
В автобусах и электричках Подмосковья 8 марта прозвучат поздравления от известных артистов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минтранса региона.

На станциях и в пригородных поездах можно будет услышать пожелания от Михаила Боярского, Валерия Сюткина, Леонида Агутина, Дмитрия Маликова.

На станциях и вокзалах «Мострансавто» будут дарить цветы, а сами автобусы украсят плакатами и воздушными шарами.

В зданиях аэропорта Шереметьево можно будет услышать стихи Александра Пушкина в исполнении актёра Анатолия Белого. В аэропорту Домодедово запланирована трансляция поздравлений на экранах, интерактивная фотозона и видеооткрытки.

Ранее, как сообщало URA.RU, актриса Инна Чурикова рассказала о лучших подарках на 8 Марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить