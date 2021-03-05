В Карелии сняли ряд ограничительных мер

В Карелии приняли решение снять ряд ограничительных мер, связанных с пандемией.

Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Соответствующие изменения в распоряжение внёс глава республики Артур Парфенчиков.

В частности, в образовательных организациях можно проводить родительские собрания и занятия по подготовке детей к школе. Разрешена деятельность танцплощадок и других зрелищно-развлекательных мероприятий при соблюдении требований противоэпидемической безопасности.

Залы кинотеатров теперь могут быть заполнены на 100%.

Масочный режим и социальное дистанцирование по-прежнему обязательны.

Ранее кандидат медицинских наук врач-иммунолог Зоя Скорпилева в беседе с URA.RU прокомментировала сообщение о том, что медики выявили случаи длительного инфицирования коронавирусом — в организме носителей лейкемии следы вируса фиксировали на протяжении более полугода.