В Карелии сняли ряд ограничительных мер

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В Карелии приняли решение снять ряд ограничительных мер, связанных с пандемией.
В Карелии сняли ряд ограничительных мер
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Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Соответствующие изменения в распоряжение внёс глава республики Артур Парфенчиков.

В частности, в образовательных организациях можно проводить родительские собрания и занятия по подготовке детей к школе. Разрешена деятельность танцплощадок и других зрелищно-развлекательных мероприятий при соблюдении требований противоэпидемической безопасности.

Залы кинотеатров теперь могут быть заполнены на 100%.

Масочный режим и социальное дистанцирование по-прежнему обязательны.

Ранее кандидат медицинских наук врач-иммунолог Зоя Скорпилева в беседе с URA.RU прокомментировала сообщение о том, что медики выявили случаи длительного инфицирования коронавирусом — в организме носителей лейкемии следы вируса фиксировали на протяжении более полугода.

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