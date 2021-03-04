В ЯНАО рассказали о ситуации с COVID-19

За сутки в Ямало-Ненецком автономном округе подтвердили коронавирус у 36 человек, выздоровел 71.

Об этом сообщает «Ямал-Регион».

Всего в регионе зафиксирован 37 251 случай коронавируса. В стационарах проходит лечение 181 пациент.

Прививку от COVID-19 сделали более 24 тыс. жителей.

Также стало известно, что в Тамбовской области за сутки подтвердили 113 случаев коронавируса, передаёт «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число подтверждённых случаев заболевания достигло 26 731. Выздоровел 24 601 человек.

По данным на 3 марта, первый этап вакцинации от COVID-19 прошёл 41 651 житель. Полностью вакцинированы 17 298 человек.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов оценил ситуацию с антителами после перенесённого COVID-19.