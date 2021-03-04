Эксперт по этикету рассказала, как выбирать подарки на 8 Марта

Бизнес-консультант по этикету Татьяна Николаева рассказала, как выбирать подарки на 8 Марта.

«Прежде чем выбрать подарок, нужно понять, кому он предназначен. Скажем, девушка, жена, мама, сестра, соседка — это близкие люди, люди, с которыми мы не связаны делом. Опять же, мама и соседка — понятия тоже разные. Маме, сестре, жене мы можем дарить очень личные подарки», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, делать персональные подарки начальству неуместно. Как отметила Николаева, вполне возможен презент от всего коллектива, и это должно быть что-то деловое, не нарушающее личных рамок.

«Удивлять ценой ни в коем случае не нужно, руководитель получает заведомо больше, чем сотрудники. Это должно быть что-то приятное, памятное, ну и не что-то дешёвое с распродажи в сетевых магазинах», — пояснила эксперт.

Что касается подарков для коллег, то личные презенты нежелательны и в этом случае, добавила она.

Ранее, как сообщало URA.RU, актриса Инна Чурикова рассказала о лучших подарках на 8 Марта.