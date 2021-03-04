Эксперт по этикету рассказала, как выбирать подарки на 8 Марта

Короткая ссылка
Бизнес-консультант по этикету Татьяна Николаева рассказала, как выбирать подарки на 8 Марта.
Эксперт по этикету рассказала, как выбирать подарки на 8 Марта
  • Pixabay

«Прежде чем выбрать подарок, нужно понять, кому он предназначен. Скажем, девушка, жена, мама, сестра, соседка — это близкие люди, люди, с которыми мы не связаны делом. Опять же, мама и соседка — понятия тоже разные. Маме, сестре, жене мы можем дарить очень личные подарки», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, делать персональные подарки начальству неуместно. Как отметила Николаева, вполне возможен презент от всего коллектива, и это должно быть что-то деловое, не нарушающее личных рамок.

«Удивлять ценой ни в коем случае не нужно, руководитель получает заведомо больше, чем сотрудники. Это должно быть что-то приятное, памятное, ну и не что-то дешёвое с распродажи в сетевых магазинах», — пояснила эксперт.

Что касается подарков для коллег, то личные презенты нежелательны и в этом случае, добавила она.

Ранее, как сообщало URA.RU, актриса Инна Чурикова рассказала о лучших подарках на 8 Марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить