Росздравнадзор не получал данных о нежелательных реакциях на вакцины

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В Росздравнадзор не поступало сведений о нежелательных реакциях на вакцины от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», не указанных в инструкциях к препарату, сообщили в ведомстве.
Росздравнадзор не получал данных о нежелательных реакциях на вакцины
  • РИА Новости

«В настоящее время информации о непредвиденных нежелательных реакциях, не указанных в инструкциях по медицинскому применению, достоверно связанных с иммунопрофилактикой вакцинами «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и «ЭпиВакКорона», в Росздравнадзор не поступало», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что такие сведения, как правило, поступают в национальную базу данных фармаконадзора автоматизированной информационной системы Росздравнадзора и анализируются.

В конце января в центре имени Гамалеи сообщили, что не обнаружили ни одного серьёзного побочного эффекта вакцины «Спутник V».

Замглавы «Вектора» по научно-методической работе и международному сотрудничеству Татьяна Непомнящих в беседе с сайтом kp.ru рассказала о действии вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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