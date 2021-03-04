Росздравнадзор не получал данных о нежелательных реакциях на вакцины
- РИА Новости
«В настоящее время информации о непредвиденных нежелательных реакциях, не указанных в инструкциях по медицинскому применению, достоверно связанных с иммунопрофилактикой вакцинами «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и «ЭпиВакКорона», в Росздравнадзор не поступало», — цитирует пресс-службу РИА Новости.
В ведомстве рассказали, что такие сведения, как правило, поступают в национальную базу данных фармаконадзора автоматизированной информационной системы Росздравнадзора и анализируются.
В конце января в центре имени Гамалеи сообщили, что не обнаружили ни одного серьёзного побочного эффекта вакцины «Спутник V».
Замглавы «Вектора» по научно-методической работе и международному сотрудничеству Татьяна Непомнящих в беседе с сайтом kp.ru рассказала о действии вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».