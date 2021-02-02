В Минздраве рассказали о побочных эффектах после вакцинации
- РИА Новости
По её словам, обычно побочные эффекты сохраняются в течение первых суток после прививки, поэтому повода для беспокойства нет.
«Могут быть гриппоподобные симптомы, гриппоподобное состояние. Слабость, немножко ломота, склонность ко сну, сонливость, может подниматься температура кратковременно», — цитирует специалиста РИА Новости.
Она отметила, что возможен небольшой озноб. Кроме того, может подняться температура, чаще всего до 38 °С, если выше или плохо переносится, то рекомендуется принять таблетку парацетамола.
Ранее в центре имени Гамалеи сообщили, что специалисты не обнаружили ни одного серьёзного побочного эффекта вакцины «Спутник V».