В Минздраве рассказали о побочных эффектах после вакцинации

Короткая ссылка
В первые дни после вакцинации от коронавируса следует обратить внимание на гриппоподобные симптомы, заявила в эфире Первого канала главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.
В Минздраве рассказали о побочных эффектах после вакцинации
  • РИА Новости

По её словам, обычно побочные эффекты сохраняются в течение первых суток после прививки, поэтому повода для беспокойства нет.

«Могут быть гриппоподобные симптомы, гриппоподобное состояние. Слабость, немножко ломота, склонность ко сну, сонливость, может подниматься температура кратковременно», — цитирует специалиста РИА Новости.

Она отметила, что возможен небольшой озноб. Кроме того, может подняться температура, чаще всего до 38 °С, если выше или плохо переносится, то рекомендуется принять таблетку парацетамола.

Ранее в центре имени Гамалеи сообщили, что специалисты не обнаружили ни одного серьёзного побочного эффекта вакцины «Спутник V».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить