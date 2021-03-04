Обвиняемый в убийстве семьи в Пермском крае подросток арестован

Следственный комитет предъявил обвинения 16-летнему подростку, который признался в убийстве своей семьи в Пермском крае. Обвиняемый арестован.

«Подростку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц, малолетнего, с особой жестокостью)», — говорится в сообщении СК.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту убийства трёх человек. После этого был задержан подозреваемый — молодой человек 2004 года рождения, сын погибшей женщины.

По данным следствия, вечером 1 марта в частном жилом доме в посёлке Октябрьском он убил топором свою мать, после чего также напал на отца и малолетнюю сестру.

Подросток признался в содеянном.