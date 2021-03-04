Обвиняемый в убийстве семьи в Пермском крае подросток арестован

Короткая ссылка
Следственный комитет предъявил обвинения 16-летнему подростку, который признался в убийстве своей семьи в Пермском крае. Обвиняемый арестован.
Обвиняемый в убийстве семьи в Пермском крае подросток арестован
  • РИА Новости

«Подростку предъявлено обвинение  в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц, малолетнего, с особой жестокостью)», — говорится в сообщении СК.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту убийства трёх человек. После этого был задержан подозреваемый — молодой человек 2004 года рождения, сын погибшей женщины.

По данным следствия, вечером 1 марта в частном жилом доме в посёлке Октябрьском он убил топором свою мать, после чего также напал на отца и малолетнюю сестру.

Подросток признался в содеянном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить