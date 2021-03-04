Подросток признался в убийстве семьи в Пермском крае
- РИА Новости
Об этом сообщили в Следственном комитете.
«Он уже допрошен в качестве подозреваемого. В ходе допроса подросток дал признательные показания о совершённых убийствах членов своей семьи. Мотивом преступления он назвал семейные конфликты», — отметили там.
По данным следствия, вечером 1 марта в частном жилом доме в посёлке Октябрьский он убил топором свою мать, после чего также напал на отца и малолетнюю сестру.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту убийства трёх человек.
После этого был задержан подозреваемый — молодой человек 2004 года рождения, сын погибшей женщины.