Подросток признался в убийстве семьи в Пермском крае

Короткая ссылка
Подросток, подозреваемый в убийстве семьи в Пермском крае, признался в содеянном. Мотивом преступления он назвал семейные конфликты.
Подросток признался в убийстве семьи в Пермском крае
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Следственном комитете.

«Он уже допрошен в качестве подозреваемого. В ходе допроса подросток дал признательные показания о совершённых убийствах членов своей семьи. Мотивом преступления он назвал семейные конфликты», — отметили там.

По данным следствия, вечером 1 марта в частном жилом доме в посёлке Октябрьский он убил топором свою мать, после чего также напал на отца и малолетнюю сестру.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту убийства трёх человек.

После этого был задержан подозреваемый — молодой человек 2004 года рождения, сын погибшей женщины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить