В Севастополе рассказали о ситуации с COVID-19

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В Севастополе зарегистрировано 55 новых случаев коронавируса за сутки.
В Севастополе рассказали о ситуации с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу правительства города.

После выздоровления выписан 121 пациент.

Всего в городе заболели 12 176 жителей, выздоровели 11 351.

Также стало известно, что в Крыму за последние 24 часа коронавирус был обнаружен у 67 человек, передаёт РИА Новости Крым.

«Из общего количества заболевших 43 выявлены при обращении за медицинской помощью, 24 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — заявил глава региона Сергей Аксёнов.

С начала пандемии в республике коронавирус подтверждён у 35 989 человек. Выздоровевших за весь период 32 323, в том числе 146 за прошедшие сутки.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов оценил ситуацию с антителами после перенесённого COVID-19.

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