В Пермском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.
Больше всего заболевших обнаружили в Перми — 90.
Общее количество случаев COVID-19 в регионе достигло 47 392.
Также стало известно, что в Приморском крае подтвердили коронавирус у 82 человек. Всего заболевших 40 692, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное правительство.
Выздоровели 115 жителей, всего — 35 874.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.