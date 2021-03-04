В Пермском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

В Пермском крае зарегистрировали 177 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.

Больше всего заболевших обнаружили в Перми — 90.

Общее количество случаев COVID-19 в регионе достигло 47 392.

Также стало известно, что в Приморском крае подтвердили коронавирус у 82 человек. Всего заболевших 40 692, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное правительство.

Выздоровели 115 жителей, всего — 35 874.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.