Психотерапевт оценил последствия COVID-19 для душевного здоровья

Психотерапевт сервиса «СберЗдоровье» Гурген Хачатурян оценил последствия COVID-19 для душевного здоровья.

«Если говорить о психологических последствиях, то на первое место вышел страх заболеть или умереть от инфекции, которая пока не изучена, это логичное явление в ситуации пандемии», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, обострился и страх одиночества.

Как считает Хачатурян, на психическое состояние повлиял и локдаун, который, в частности, привёл к тому, что в семьях стали возникать конфликты.

«Преодоление подобных стрессовых ситуаций длится годами, поэтому влияет на общий психологический фон», — отметил эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО разработали систему реабилитации после перенесённого COVID-19.