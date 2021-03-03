В Кировской области оценили ситуацию с коронавирусом

В Кировской области зарегистрировали 122 случая коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Выздоровели 278 человек.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего в больницах проходят лечение 2208 пациентов, амбулаторно — ещё 2745.

Также стало известно, что в Краснодарском крае за последние 24 часа коронавирус был обнаружен у 146 человек, передают «Юга.ру» со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего в регионе зарегистрированы 38 868 заболевших. Выздоровели 33 682, включая 221 за минувшие сутки.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае начали второй этап реструктуризации коечного фонда, выделенного для пациентов с COVID-19.