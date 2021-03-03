В Кировской области оценили ситуацию с коронавирусом
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.
Всего в больницах проходят лечение 2208 пациентов, амбулаторно — ещё 2745.
Также стало известно, что в Краснодарском крае за последние 24 часа коронавирус был обнаружен у 146 человек, передают «Юга.ру» со ссылкой на региональный оперштаб.
Всего в регионе зарегистрированы 38 868 заболевших. Выздоровели 33 682, включая 221 за минувшие сутки.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае начали второй этап реструктуризации коечного фонда, выделенного для пациентов с COVID-19.