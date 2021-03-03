Сомнолог оценил возможное влияние графика отхода ко сну на здоровье

Алексей Мелехин, кандидат психологических наук, психоаналитик, сомнолог, клинический психолог высшей категории, доцент, оценил возможное влияние графика отхода ко сну на здоровье.

«Действительно, есть время, когда нужно ложиться спать. Но оптимальным у каждого человека будет свой промежуток, так как синтез мелатонина у каждого индивидуален. В среднем мы можем сказать, что этот промежуток примерно с 12 до трёх ночи», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По его словам, лечь спать необходимо именно в этот интервал.

Как отметил Мелехин, если человек постоянно меняет или контролирует время сна, то есть риск развития серотониновой бури, когда появляется повышенная раздражительность, снижается концентрация.

Эксперт также выразил мнение, что решение поработать вечером и загрузить себя непосредственно перед сном приведёт к сбоям в системе и невозможности нормально спать.

Ранее руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин, сомнолог, кандидат медицинских наук, рассказал в беседе с Inforeactor о влиянии сна на иммунитет.