Во Владимирской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом

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Во Владимирской области зарегистрировали 117 случаев COVID-19 за сутки. Выздоровел 141 человек.
Во Владимирской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Об этом сообщает tv-mig.ru со ссылкой на администрацию региона.

Общее число заболевших достигло 27 783, из них выписаны 24 813.

Также стало известно, что в Тверской области за сутки выявили 137 случаев COVID-19, передаёт tverigrad.ru со ссылкой на оперштаб региона. Выписаны после выздоровления 182 человека.

Общее число подтверждённых случаев коронавируса составляет 34 145. Выздоровели за всё время 31 548 человек.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае начали второй этап реструктуризации коечного фонда, выделенного для пациентов с COVID-19.

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