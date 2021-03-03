В Госдуме оценили идею сократить сотрудникам старше 60 лет рабочее время летом

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Ангелина Шурпина
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT предложение на летний период сокращать продолжительность рабочего дня для лиц старше 60 лет.
В Госдуме оценили идею сократить сотрудникам старше 60 лет рабочее время летом
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«В принципе, я позитивно оцениваю любые инициативы, которые направлены на помощь людям, особенно пожилым. Но здесь возникает но: мы прекрасно знаем, как сложно трудоустроиться или сохранить работу людям так называемого серебряного возраста, и, конечно же, заботясь о том, чтобы им было жить немного легче, надо принимать этот аспект во внимание», — отметил депутат.

По словам Гутенёва, если распространить это только на госучреждения, где «относительно безболезненно, без последствий и дальнейшей дискриминации» можно эту норму применить, то в частном секторе подобные обязательства могут вызвать серьёзные сложности.

«Я предпочёл бы, чтобы тогда было прямое финансирование тех категорий, которые наиболее нуждаются. Тем более что в нашей стране, к сожалению, летом не везде настолько жарко, что действительно тяжело работать. Поэтому я бы ещё раз очень трезво взвесил это предложение при абсолютно правильном эмоциональном посыле, который разделяют абсолютно все», — заключил он. 

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил на летний период сокращать продолжительность рабочего дня для лиц старше 60 лет. 

Подробнее — в материале RT.

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