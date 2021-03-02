В Томской области рассказали о ситуации с коронавирусом

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В Томской области за сутки выявлено 47 случаев заболевания COVID-19.
В Томской области рассказали о ситуации с коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе с начала пандемии заболели 30 357 человек. Выздоровел 28 321, в том числе 87 за последние сутки.

Также стало известно, что в Нижегородской области за сутки зафиксировали 383 случая коронавирусной инфекции, передаёт newsnn.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Общее количество заболевших достигло 97 338.

Всего в регионе выздоровели 89 688 пациентов, в том числе 425 за последние 24 часа.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский прокомментировал ситуацию с пандемией.

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