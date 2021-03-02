В Приморье прокомментировали ситуацию с коронавирусом

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За сутки в Приморском крае зарегистрировали 83 случая COVID-19.
В Приморье прокомментировали ситуацию с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на правительство региона.

Всего заболевших с начала эпидемии — 40 530.

Вылечились за сутки 298 жителей. Общее количество выздоровевших достигло 35 453.

Также стало известно, что во Владимирской области зарегистрировали 121 случай COVID-19 за сутки. Выздоровели 132 человека.

Об этом сообщает tv-mig.ru со ссылкой на администрацию региона.

Общее число заболевших достигло 27 666, выписаны 24 672 человека.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский прокомментировал ситуацию с пандемией.

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