В Приморье прокомментировали ситуацию с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на правительство региона.
Всего заболевших с начала эпидемии — 40 530.
Вылечились за сутки 298 жителей. Общее количество выздоровевших достигло 35 453.
Также стало известно, что во Владимирской области зарегистрировали 121 случай COVID-19 за сутки. Выздоровели 132 человека.
Об этом сообщает tv-mig.ru со ссылкой на администрацию региона.
Общее число заболевших достигло 27 666, выписаны 24 672 человека.
Ранее семейный врач Алексей Добровольский прокомментировал ситуацию с пандемией.