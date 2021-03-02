В Крыму прокомментировали ситуацию с коронавирусом

За сутки в Крыму зарегистрировали 67 случаев COVID-19.

Об этом сообщает «Крым 24».

«Из общего количества заболевших 50 выявлены при обращении за медицинской помощью, 17 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — заявил глава региона Сергей Аксёнов.

Выписаны за сутки 139 человек. Выздоровевших за весь период — 31 978.

Также стало известно, что в Ставропольском крае за последние 24 часа коронавирус был обнаружен у 94 человек, передаёт pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Вылечились 209 человек. Общее количество выздоровевших составляет 43,4 тыс. Всего в регионе заболели 47,4 тыс. жителей.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский прокомментировал ситуацию с пандемией.