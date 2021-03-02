В нижегородском магазине прокомментировали падение вывески, в результате которого погибла пенсионерка

В «Пятёрочке» прокомментировали падение вывески, в результате которого погибла пожилая жительница Нижнего Новгорода.

Об этом сообщает Life.ru.

«Вывеску оторвало в результате схода снега с крыши пятиэтажного дома, в котором расположен магазин. Немедленно после происшествия сотрудниками магазина была вызвана бригада скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшую», — заявили в пресс-службе компании.

Там отметили, что компания находится на связи с правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Инцидент произошёл в Автозаводском районе 1 марта. Глыба льда, сорвавшаяся с крыши, задела магазинную вывеску, которая упала на 87-летнюю женщину.

Пострадавшую госпитализировали в больницу, но спасти её не удалось.

Заведено уголовное дело.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Крыму возбудили уголовное дело после того, как на жителя Симферополя с крыши здания упали снег и наледь.