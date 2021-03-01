В Нижнем Новгороде завели дело по факту гибели пенсионерки после падения вывески

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В Нижнем Новгороде следователи завели уголовное дело по факту гибели пенсионерки после падения вывески.
В Нижнем Новгороде завели дело по факту гибели пенсионерки после падения вывески
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на сайт СУ СК России по региону.

Инцидент произошёл в Автозаводском районе 1 марта. Глыба льда, сорвавшаяся с крыши, задела магазинную вывеску, которая упала на 87-летнюю женщину.

Пострадавшую госпитализировали в больницу, но спасти её не удалось.

Обстоятельства случившегося выясняются. Дело расследуют по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Крыму возбудили уголовное дело после того, как на жителя Симферополя с крыши здания упали снег и наледь.

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