В Крыму возбудили дело по факту падения наледи на голову прохожему

В Крыму возбудили уголовное дело после того, как на жителя Симферополя с крыши здания упали снег и наледь.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Сотрудники ГУ Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю установили, что должностные лица управляющей компании в Симферополе не провели работы по очистке от снега, наледи и сосулек с крыши одного из домов.

«В результате такого бездействия на проходящего мимо мужчину упала наледь, причинив ему ушибленную рану виска и черепно-мозговую травму», — сообщает пресс-служба ведомства.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее сообщалось, что в Находке прокуратура проводит проверку по факту падения снега с крыши на ребёнка.