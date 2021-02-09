В Находке прокуратура проведёт проверку по факту падения снега с крыши на ребёнка
- РИА Новости
Об этом сообщает vostokmedia.com.
Представители надзорного ведомства в настоящее время проверяют исполнение закона о благоустройстве и требованиях безопасности для организации торговли и оказания услуг.
В прокуратуре подчеркнули, что при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.
Ранее портал kp.ru сообщал, что прокуратура отчиталась о проверке по факту травмирования ребёнка в результате падения снега на Урале.