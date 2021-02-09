В Находке прокуратура проведёт проверку по факту падения снега с крыши на ребёнка

В Находке (Приморский край) на ребёнка упал снег с крыши магазина на Ручейной улице. Информация об инциденте попала в социальные сети и СМИ, после чего прокуратура города начала проверку.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Представители надзорного ведомства в настоящее время проверяют исполнение закона о благоустройстве и требованиях безопасности для организации торговли и оказания услуг.

В прокуратуре подчеркнули, что при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Ранее портал kp.ru сообщал, что прокуратура отчиталась о проверке по факту травмирования ребёнка в результате падения снега на Урале.