В Тверской области прививку от СOVID-19 сделали почти 50 тысяч человек

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В Тверской области прививку от коронавируса сделали 49 410 человек. За 28 февраля вакцинировались 320 жителей.
В Тверской области прививку от СOVID-19 сделали почти 50 тысяч человек
  • Reuters

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на правительство региона.

В настоящее время в области работает 38 прививочных кабинетов. Также есть выездные прививочные бригады, которые вакцинируют жителей отдалённых районов.

С начала кампании прививку от коронавируса сделали 24 916 граждан старше 60 лет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Центре соцобслуживания населения Лабытнанги в ЯНАО разработали систему восстановления после коронавируса.

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