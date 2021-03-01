В Тверской области прививку от СOVID-19 сделали почти 50 тысяч человек
- Reuters
Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на правительство региона.
В настоящее время в области работает 38 прививочных кабинетов. Также есть выездные прививочные бригады, которые вакцинируют жителей отдалённых районов.
С начала кампании прививку от коронавируса сделали 24 916 граждан старше 60 лет.
Ранее URA.RU сообщало, что в Центре соцобслуживания населения Лабытнанги в ЯНАО разработали систему восстановления после коронавируса.