В Тюменской области продлили больничные для работающих граждан старше 65 лет

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В Тюменской области до 28 марта продлили больничные для работающих граждан старше 65 лет.
В Тюменской области продлили больничные для работающих граждан старше 65 лет
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Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на оперштаб региона.

Листок нетрудоспособности будет предоставляться только тем, кто не перешёл на дистанционную работу и не находится в отпуске.

Обращаться в медицинскую организацию и заполнять какие-либо документы не нужно.

Больничный будет оформляться на основе данных, которые работодатели передают в Тюменское региональное отделение Фонда социального страхования, рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Центре соцобслуживания населения Лабытнанги в ЯНАО разработали систему восстановления после коронавируса.

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