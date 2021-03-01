В Тюменской области продлили больничные для работающих граждан старше 65 лет

В Тюменской области до 28 марта продлили больничные для работающих граждан старше 65 лет.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на оперштаб региона.

Листок нетрудоспособности будет предоставляться только тем, кто не перешёл на дистанционную работу и не находится в отпуске.

Обращаться в медицинскую организацию и заполнять какие-либо документы не нужно.

Больничный будет оформляться на основе данных, которые работодатели передают в Тюменское региональное отделение Фонда социального страхования, рассказали в пресс-службе ведомства.

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