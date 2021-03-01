В Подмосковье рассказали о работе по реабилитации детей после коронавируса

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В Московской области рассказали о работе по реабилитации детей после COVID-19.
В Подмосковье рассказали о работе по реабилитации детей после коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Минздрав.

«К нам на реабилитацию поступают дети в возрасте от трёх до 14 лет из всех округов Подмосковья. Для каждого подбирается индивидуальная программа. В основе особый вид дыхательной гимнастики, которая задействует пассивную и активную мускулатуру», — заявила главный педиатр областного Минздрава Нисо Одинаева.

Всего восстановление после коронавируса прошли 597 детей. Направление на реабилитацию выдаёт лечащий врач-педиатр на основе медицинских показаний.

Ранее URA.RU сообщало, что в Центре соцобслуживания населения Лабытнанги в ЯНАО разработали систему восстановления после коронавируса.

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