Эпидемиолог оценила ситуацию с пандемией в Петербурге

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Заведующая Городским координационным организационно-методическим отделом Медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ), главный внештатный эпидемиолог Санкт-Петербурга Мария Дарьина оценила ситуацию с пандемией в городе.
Эпидемиолог оценила ситуацию с пандемией в Петербурге
  • РИА Новости

«Сейчас отмечается снижение заболеваемости COVID-19 на территории Петербурга, и я надеюсь, что эта тенденция продолжится до лета. Этому способствует и проведение кампании по вакцинации», — заявила она в беседе с «Петербургским дневником».

По её словам, весной 2020 года заболеваемость пошла вверх, но принятые карантинные меры дали результаты.

«Потом летом все разъехались, народу стало в мегаполисе значительно меньше. А вот осенью все вернулись в город, оказалось большое количество источников распространения и большое количество восприимчивых людей», — пояснила Дарьина.

Ранее URA.RU сообщало, что в Центре соцобслуживания населения Лабытнанги в ЯНАО разработали систему восстановления после коронавируса.

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