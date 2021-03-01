В Кировской области оценили ситуацию с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.
Всего в больницах проходят лечение 2332 пациента, амбулаторно — ещё 3018.
За сутки лаборатории провели 1508 исследований на COVID-19.
Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировали 37 случаев коронавируса за последние 24 часа. Выписан 61 пациент, передаёт «Ямал-Регион».
На госпитализации находятся 194 жителя.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае приняли решение продлить режим повышенной готовности до 14 марта.