В Кировской области оценили ситуацию с коронавирусом

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В Кировской области зарегистрировали 124 случая COVID-19 за сутки. Выздоровели 88 человек.
В Кировской области оценили ситуацию с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего в больницах проходят лечение 2332 пациента, амбулаторно — ещё 3018.

За сутки лаборатории провели 1508 исследований на COVID-19.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировали 37 случаев коронавируса за последние 24 часа. Выписан 61 пациент, передаёт «Ямал-Регион».

На госпитализации находятся 194 жителя.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае приняли решение продлить режим повышенной готовности до 14 марта.

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