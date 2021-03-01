В Кировской области оценили ситуацию с коронавирусом

В Кировской области зарегистрировали 124 случая COVID-19 за сутки. Выздоровели 88 человек.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего в больницах проходят лечение 2332 пациента, амбулаторно — ещё 3018.

За сутки лаборатории провели 1508 исследований на COVID-19.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировали 37 случаев коронавируса за последние 24 часа. Выписан 61 пациент, передаёт «Ямал-Регион».

На госпитализации находятся 194 жителя.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае приняли решение продлить режим повышенной готовности до 14 марта.