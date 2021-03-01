В Краснодарском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Краснодарском крае за сутки зарегистрировали 150 случаев инфицирования COVID-19.
В Краснодарском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 38 582 жителя. Выписаны 33 232.

В стационарах с коронавирусом находятся более 1152 пациентов, на дому лечение проходят 2254.

Также стало известно, что в Уфе роддом при РКБ им. Куватова завершил работу в статусе госпиталя для пациентов с COVID-19 и возобновил работу в штатном режиме, передаёт mkset.ru со ссылкой на главврача медучреждения Шамиля Булатова.

Больница более трёх месяцев оказывала помощь беременным женщинам с подозрением на ОРВИ, COVID-19 и внебольничную пневмонию.

Роддом перешёл к обычному режиму работы с 1 марта.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае приняли решение продлить режим повышенной готовности до 14 марта.

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