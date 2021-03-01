В Ульяновской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом
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- РИА Новости
Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на правительство региона.
Как рассказала первый заместитель председателя регионального правительства Екатерина Уба, перепрофилирование коек в больницах продолжается.
Первый этап завершился в четырёх медицинских учреждениях. С 24 февраля начался второй этап. Этот процесс займёт около двух недель.
Для возвращения больниц к приёму пациентов будут проведены дезинфекция и обследование медицинского персонала.
Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Краснодарском крае приняли решение продлить режим повышенной готовности до 14 марта.