В Ульяновской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом

В Ульяновской области свободно 34% коек для пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на правительство региона.

Как рассказала первый заместитель председателя регионального правительства Екатерина Уба, перепрофилирование коек в больницах продолжается.

Первый этап завершился в четырёх медицинских учреждениях. С 24 февраля начался второй этап. Этот процесс займёт около двух недель.

Для возвращения больниц к приёму пациентов будут проведены дезинфекция и обследование медицинского персонала.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Краснодарском крае приняли решение продлить режим повышенной готовности до 14 марта.