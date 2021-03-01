Во Владимирской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом

Во Владимирской области зарегистрировали 124 случая COVID-19 за сутки. Выздоровел 121 человек.

Об этом сообщает tv-mig.ru со ссылкой на администрацию региона.

Общее число заболевших достигло 27 545, из них выписаны 24 540 человек.

Также стало известно, что в Томской области за сутки выявили 44 случая COVID-19, передаёт vtomske.ru со ссылкой на оперштаб региона. Выписали после выздоровления 47 человек.

Общее число подтверждённых случаев коронавируса составляет 30 310. Выздоровели за всё время 28 234 человека.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае приняли решение продлить режим повышенной готовности до 14 марта.