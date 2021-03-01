Во Владимирской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом
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Об этом сообщает tv-mig.ru со ссылкой на администрацию региона.
Общее число заболевших достигло 27 545, из них выписаны 24 540 человек.
Также стало известно, что в Томской области за сутки выявили 44 случая COVID-19, передаёт vtomske.ru со ссылкой на оперштаб региона. Выписали после выздоровления 47 человек.
Общее число подтверждённых случаев коронавируса составляет 30 310. Выздоровели за всё время 28 234 человека.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае приняли решение продлить режим повышенной готовности до 14 марта.