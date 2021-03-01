В Крыму прокомментировали ситуацию с коронавирусом

За сутки в Крыму зарегистрировали 62 случая инфицирования COVID-19.

Об этом сообщает «Крым 24».

«Из общего количества заболевших 48 выявлены при обращении за медицинской помощью, 14 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — заявил глава региона Сергей Аксёнов.

Проведено 2353 теста на COVID-19.

Также стало известно, что в Тверской области за сутки коронавирус был обнаружен у 141 человека, передаёт tverigrad.ru.

Всего зафиксировано 33 869 случаев заболевания. Выздоровел за всё время 31 191 человек. За предыдущие сутки — 167.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае приняли решение продлить режим повышенной готовности до 14 марта.